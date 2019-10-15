Тольяттинская "Лада" обыграла ХК "Ермак" в матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 07:59 2019-10-15T08:01:15+03:00

Команда из Автограда отправила в ворота противника две безответные шайбы

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 14 октября, в Ангарске прошел очередной матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Встречались местный "Ермак" и тольяттинская "Лада". Несмотря на то, что две предыдущие игры тольяттинцы проиграли, в этом матче они собрались и одержали уверенную победу, забив хозяевам две безответные шайбы.

Счет в матче был открыт только во втором периоде. На 35 минуте ворота противника поразил Вячеслав Андрющенко. Второй гол тольяттинская "Лада" забила на последней минуте матча. Отличился Констаниин Майоров.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет в среду, 16 октября, в Красноярске. Там тольяттинцы сразятся с местным "Соколом".

ИСТОЧНИК KP.RU