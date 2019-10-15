2019-10-15T08:30:18+03:00
Спорт

Пришлось серьезно побороться: баскетбольная «Самара» одержала победу над «Химками-Подмосковье»

Самарцы обыграли гостей на своей площадке со счетом 76:67
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В понедельник, 14 октября, в Самаре прошел матч Суперлиги по баскетболу между местной одноименной командой и «Химками-Подмосковье». Раньше «Самара» никогда не проигрывала этому клубу, не нарушила традицию она и в этот раз. Самарцы обыграли гостей со счетом 76:67.

Игроки «Самары» вырвались вперед еще в первом периоде - 20:15. Однако во второй четверти немного сбавили обороты, позволив гостям сначала сравнять счет, а потом выбиться в лидеры - 10:23. После перерыва ситуация особо не изменилась, и только с середины третьего периода самарцы начали набирать очки. Отличились Александр Лавников, Байден Джаксен, Игорь Смыгин - 18:13. Счет удалось сравнять в заключительной четверти. Вновь отличился Игорь Смыгин. Лидерство самарцам вернул удачный бросок Максима Дыбовского. Несмотря на то, что гости боролись до последнего, победа все же досталась баскетболистам «Самары».

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующие матчи команда проведет на выезде: в Москве против ЦСКА-2 и в Ижевске. В Самаре она сыграет только 18 и 21 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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