В Самаре машиниста и его помощника наказали штрафами за столкновение двух тепловозов

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-15T08:51:18+03:00

Невнимательность мужчин привела к сходу вагонов с рельсов и причинению ущерба на 1,3 млн рублей

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В Самаре наказали виновных в столкновении двух тепловозов на станции Безымянка, которое произошло в ночь на 27 января 2019 года. Недавно Ленинский районный суд рассмотрел дело и вынес свое решение.

- Установлено, что в ту ночь 33-летний машинист и его 39-летний помощник чистили снег от станции Самара до станции Смышляевка на локомотиве с модифицированным двухпутным плужным снегоочистителем. Примерно в 3:00 они проехали на запрещающий сигнал светофора, из-за чего произошло боковое столкновение с хвостовой частью тепловоза с 3 вагонами, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Из-за невнимательности машиниста и его помощника всеми колесными парами сошел с путей снегоочиститель, а также две колесные пары тепловоза и два вагона. Сумма ущерба составила почти 1,3 млн рублей.

Поскольку ранее мужчины не были судимы и полностью возместили причиненный ущерб, то служители Фемиды прекратили уголовное дело и назначили им судебный штраф в 10 тысяч рублей каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU