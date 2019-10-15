2019-10-15T09:11:12+03:00
Общество

В Самаре ветклиника неправильно хранила лекарства и торговала ими без лицензии

В отношении владелицы заведения составили два административных протокола
Анастасия ФИЛАТОВА
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На работу ветклиники пожаловался один из жителей городаНа работу ветклиники пожаловался один из жителей города
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В Самаре специалисты Россельхознадзора проверили одну из ветеринарных клиник города. Дело в том, что на ее работу, в частности, на условия хранения и использование лекарств, пожаловался местный житель.

- В ходе проверки был выявлен факт реализации лекарственных препаратов без наличия лицензии, а также ряд нарушений в части хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

В отношении владелицы ветклиники были составлены два протокола по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения или лицензии» и «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением». От предпринимательницы потребовали устранить все нарушения. Кроме того, специалисты готовят материалы проверки для направления в арбитражный суд Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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