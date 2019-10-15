В Самаре автомобилистка на Peugeot сбила на «зебре» женщину с ребенком в коляске

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-15T09:33:12+03:00

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Вечером в понедельник, 14 октября, на пересечении улиц Свободы и Воронежской в Самаре произошло ДТП с участием пешеходов. Там примерно в 18:10 женщина на автомобиле Peugeot сбила женщину с ребенком в коляске.

- 35-летняя автомобилистка двигалась по улице Свободы со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Воронежской. На нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог при повороте налево на улицу Воронежскую она наехала на коляску с годовалым ребенком и 29-летнюю женщину, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате случившегося травмы получил младенец. Его доставили в больницу с ушибами. После осмотра медики отпустили его домой. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU