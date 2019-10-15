В Самарской области молодой водитель без прав улетел в кювет и сгорел в машине

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-15T10:25:43+03:00

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Ночью 14 октября в Самарской области произошло смертельное ДТП. Около 1:50 на 33 км 350 м на трассе «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» улетел в кювет водитель автомобиля ВАЗ-21120.

- За рулем «двенадцатой» находился 24-летний молодой человек. Он, двигаясь стороны Чапаевска в направлении Самары, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, наехал на бордюрный камень, а потом съехал в левый кювет. После этого машина загорелась, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося парень получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. По данным инспекторов ГИБДД, водительских прав у него не было. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU