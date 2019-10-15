2019-10-15T10:41:34+03:00
Происшествия

Наладил оптовую торговлю: у тольяттинца в гараже нашли более тысячи литров «паленого» алкоголя

Мужчине грозит наказание за нелегальный бизнес [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина хранил и торговал поддельным алкоголем в гараже на ИндустриальнойМужчина хранил и торговал поддельным алкоголем в гараже на ИндустриальнойФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти местный житель попался на оптовой торговле контрафактного алкоголя. У него не было ни лицензии, ни сертификатов соответствия, ни товарно-сопроводительных накладных. Паленую водку он продавал в гараже на улице Индустриальной.

- В гаражном боксе осуществляли продажу и хранение товара. При осмотре там была найдена и изъята алкогольная продукция общим объемом более 1000 литров, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Все найденное в гараже отправили на экспертизу. По ее результатам правоохранители примут соответствующее процессуальное решение. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали преступления.

В Тольятти полицейские нашли гараж с более 1000 литрами паленой водки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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