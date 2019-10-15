Наладил оптовую торговлю: у тольяттинца в гараже нашли более тысячи литров «паленого» алкоголя
В Тольятти местный житель попался на оптовой торговле контрафактного алкоголя. У него не было ни лицензии, ни сертификатов соответствия, ни товарно-сопроводительных накладных. Паленую водку он продавал в гараже на улице Индустриальной.
- В гаражном боксе осуществляли продажу и хранение товара. При осмотре там была найдена и изъята алкогольная продукция общим объемом более 1000 литров, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Все найденное в гараже отправили на экспертизу. По ее результатам правоохранители примут соответствующее процессуальное решение. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали преступления.
В Тольятти полицейские нашли гараж с более 1000 литрами паленой водки.
ИСТОЧНИК KP.RU