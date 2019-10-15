Наладил оптовую торговлю: у тольяттинца в гараже нашли более тысячи литров «паленого» алкоголя

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-15T10:41:34+03:00

Мужчина хранил и торговал поддельным алкоголем в гараже на Индустриальной Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Тольятти местный житель попался на оптовой торговле контрафактного алкоголя. У него не было ни лицензии, ни сертификатов соответствия, ни товарно-сопроводительных накладных. Паленую водку он продавал в гараже на улице Индустриальной.

- В гаражном боксе осуществляли продажу и хранение товара. При осмотре там была найдена и изъята алкогольная продукция общим объемом более 1000 литров, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Все найденное в гараже отправили на экспертизу. По ее результатам правоохранители примут соответствующее процессуальное решение. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/737857" frameborder="0"></iframe> В Тольятти полицейские нашли гараж с более 1000 литрами паленой водки.

ИСТОЧНИК KP.RU