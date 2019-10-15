В Самарской области нескольких производителей уличили в изготовлении некачественного молока

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-15T11:33:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области отчитались о результатах проверок молочной продукции за 9 месяцев 2019 года. Как выяснилось, далеко не все пробы соответствуют установленным нормам и требованиям.

- Для анализа были отобраны 606 проб молочной продукции. Из них было получено 95 положительных результатов несоответствия требованиям технического регламента. Это оказалась продукция 36 молокопереработчиков: 18 самарских производителей и 17 производителей из других регионов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

На недобросовестных производителей молока наложили штрафы на общую сумму более 179 тысяч рублей. Также было выдано 26 предписаний о приостановлении действия деклараций. На данный момент исполнены 16 предписаний.

Кроме того, специалисты Россельхознадзора ввели усиленный контроль за продукцией двух производителей из Казахстана. В их молоке нашли вредные микроорганизмы и стерины, которые свидетельствуют о наличии ненатуральных жиров.

ИСТОЧНИК KP.RU