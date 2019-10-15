В Самарской области нескольких производителей уличили в изготовлении некачественного молока
Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области отчитались о результатах проверок молочной продукции за 9 месяцев 2019 года. Как выяснилось, далеко не все пробы соответствуют установленным нормам и требованиям.
- Для анализа были отобраны 606 проб молочной продукции. Из них было получено 95 положительных результатов несоответствия требованиям технического регламента. Это оказалась продукция 36 молокопереработчиков: 18 самарских производителей и 17 производителей из других регионов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.
На недобросовестных производителей молока наложили штрафы на общую сумму более 179 тысяч рублей. Также было выдано 26 предписаний о приостановлении действия деклараций. На данный момент исполнены 16 предписаний.
Кроме того, специалисты Россельхознадзора ввели усиленный контроль за продукцией двух производителей из Казахстана. В их молоке нашли вредные микроорганизмы и стерины, которые свидетельствуют о наличии ненатуральных жиров.
ИСТОЧНИК KP.RU