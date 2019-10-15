В Самаре на парковке завода полыхала отечественная легковушка
Днем во вторник, 15 октября, на Заводском шоссе в Самаре произошло ЧП. Там на парковке завода "Авиагрегат" загорелся автомобиль ВАЗ-2113. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
- Руководство предприятия моментально оповестило о пожаре по громкой связи, чтобы ближайшие машины убрали. Пожарные тоже молодцы, не заставили себя долго ждать, - поделился один из автомобилистов.
Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Из-за чего начался пожар, пока не известно.
В Самаре на парковке завода горела машина 15.10.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU