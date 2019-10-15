В Самаре на парковке завода полыхала отечественная легковушка

СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-15T13:01:26+03:00

Сотрудников предприятия вовремя оповестили о ЧП, и те успели убрать свои авто подальше от пожара [видео]

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Днем во вторник, 15 октября, на Заводском шоссе в Самаре произошло ЧП. Там на парковке завода "Авиагрегат" загорелся автомобиль ВАЗ-2113. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

- Руководство предприятия моментально оповестило о пожаре по громкой связи, чтобы ближайшие машины убрали. Пожарные тоже молодцы, не заставили себя долго ждать, - поделился один из автомобилистов.

Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Из-за чего начался пожар, пока не известно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/737906" frameborder="0"></iframe> В Самаре на парковке завода горела машина 15.10.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU