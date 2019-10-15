Фонд капремонта получил штраф за затягивание сроков работ по приведению в порядок дома в Тольятти

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-15T13:54:43+03:00

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Врио генерального директора Фонда капитального ремонта привлекли к ответственности за затягивание сроков ремонта одного из жилых домов в Тольятти. На него наложили штраф.

- Установлено, что Фонд капремонта по результатам электронного аукциона заключил договор на ремонт многоквартирных домов на 13,9 млн рублей. Один из домов на улице Матросова, 42 должны были привести в порядок до 30 ноября 2018 года, но между заказчиком и исполнителем было заключено дополнительное соглашение о продлении сроков работ до 16 августа 2019 года, - сообщили в пресс-службе Самарского УФАС.

Своими действиями Фонд капремонта нарушил статью "Нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов и порядка заключения договоров по результатам проведения таких торгов". За это на врио гендиректора организации был наложен штраф в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU