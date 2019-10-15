2019-10-15T13:54:43+03:00
Общество

Фонд капремонта получил штраф за затягивание сроков работ по приведению в порядок дома в Тольятти

Наказание рублем назначили руководителю организации
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фонд капремонта заключил доп. соглашение с подрядчиком и продлил срок выполнения работФонд капремонта заключил доп. соглашение с подрядчиком и продлил срок выполнения работФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Врио генерального директора Фонда капитального ремонта привлекли к ответственности за затягивание сроков ремонта одного из жилых домов в Тольятти. На него наложили штраф.

- Установлено, что Фонд капремонта по результатам электронного аукциона заключил договор на ремонт многоквартирных домов на 13,9 млн рублей. Один из домов на улице Матросова, 42 должны были привести в порядок до 30 ноября 2018 года, но между заказчиком и исполнителем было заключено дополнительное соглашение о продлении сроков работ до 16 августа 2019 года, - сообщили в пресс-службе Самарского УФАС.

Своими действиями Фонд капремонта нарушил статью "Нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов и порядка заключения договоров по результатам проведения таких торгов". За это на врио гендиректора организации был наложен штраф в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24