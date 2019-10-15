В Самаре ищут водителя, который сбил на «зебре» подростка и уехал

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-15T14:07:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре полицейские разыскивают водителя, который вечером в воскресенье, 13 октября, сбил на улице Тополей 15-летнего подростка и уехал.

- Установлено, что ДТП произошло примерно в 19:30 напротив дома № 1а на улице Тополей. Неизвестный водитель, предположительно, на машине типа «Газели» с белой будкой ехал со стороны улицы Димитрова в направлении улицы Ташкентской, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Автомобилист сбил молодого человека, когда тот переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без световозвращающих элементов на одежде. Подросток самостоятельно обратился в одну из городских больниц. Медики назначили ему амбулаторное лечение.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП, сообщить об этом в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД по Самаре по телефону: 951-91-21.

ИСТОЧНИК KP.RU