2019-10-15T14:27:01+03:00
Общество

Жителей Самары зовут посмотреть на тренировку «Крыльев Советов»

Мероприятие пройдет на поле стадиона «Металлург»
Анастасия ФИЛАТОВА
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"Крылья Советов" проведут открытую тренировку"Крылья Советов" проведут открытую тренировкуФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Самарцам предлагают посмотреть на открытую тренировку футбольной команды «Крылья Советов». Мероприятие пройдет в среду, 16 октября.

- «Крылья Советов» проведут открытую тренировку на втором поле стадиона «Металлург». Доступ на нее будет открыт всем желающим, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Помимо игроков и главного тренера команды Миодрага Божовича, на мероприятии также будет присутствовать председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Александр Фетисов. Начало тренировки в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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