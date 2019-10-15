В Тольятти качество дорог и парковок оказалось лучше, чем в Самаре

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-15T14:59:29+03:00

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Составлен рейтинг городов по качеству дорог и доступности парковок. В список попали 200 городов со всей страны, в том числе и из Самарской области. Высоких позиций 63 регион не занял. Участникам опроса, который проводили специалисты портала Domofond, нужно было оценить утверждение: «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от 1 до 10. Средний балл по Самарской области составил 4.

Отметим, что в рейтинг вошли сразу четыре города региона — это Самара, Тольятти, Новокуйбышевск и Сызрань. Наиболее высокое место — 87 — занял Автоград. Местные жители оценили качество дорог и доступность парковок на 4,5 балла. За последний год это значение снизилось на 0,3 балла.

Самара оказалась на 118 месте, набрав 4,2 балла. Новокуйбышевск - на 135 месте. Жители этого города удовлетворены дорогами и парковками всего на 4 балла. Хуже всего ситуация складывается в Сызрани. По итогам опроса она заняла только 169 место. Местные жители поставили оценку дорогам и парковкам всего 3,5 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU