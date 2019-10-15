В Самарской области прокуратура предложила штрафовать автомобилистов за шум под окнами

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-15T15:29:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области предложили ввести наказание для водителей, которые шумят под окнами жилых домов. С такой инициативой выступили сотрудники прокуратуры во вторник, 15 октября, на заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Самарской губернской думы.

Предложение надзорного ведомства депутаты не поддержали. Они заявили, что в КоАП РФ уже предусмотрены меры воздействия на водителей за стоянку с работающим двигателем больше пяти минут — штраф в 500 рублей.

Парламентарии посчитали инициативу нецелесообразной, поскольку введение наказания за шум под окнами домов будет лишь дублировать уже существующее. В итоге сотрудников прокуратуры попросили более подробно объяснить, зачем нужно дополнительно вводить в регионе подобные санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU