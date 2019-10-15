В Самарской области прокуратура предложила штрафовать автомобилистов за шум под окнами
В Самарской области предложили ввести наказание для водителей, которые шумят под окнами жилых домов. С такой инициативой выступили сотрудники прокуратуры во вторник, 15 октября, на заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Самарской губернской думы.
Предложение надзорного ведомства депутаты не поддержали. Они заявили, что в КоАП РФ уже предусмотрены меры воздействия на водителей за стоянку с работающим двигателем больше пяти минут — штраф в 500 рублей.
Парламентарии посчитали инициативу нецелесообразной, поскольку введение наказания за шум под окнами домов будет лишь дублировать уже существующее. В итоге сотрудников прокуратуры попросили более подробно объяснить, зачем нужно дополнительно вводить в регионе подобные санкции.
ИСТОЧНИК KP.RU