В Самаре уже месяц не могут закопать два коммунальных котлована во дворе на Авроре

СЕГОДНЯ 16:34 2019-10-15T16:34:22+03:00

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В Самаре вот уже месяц жители дома № 57 на улице Авроры наблюдают из своих окон две огромные ямы. Котлованы остались после того, как теплоэнергетики устраняли там прорыв.

- Местная жительница разместила в соцсети видео, где рассказала, что звонила уже во все инстанции с просьбой засыпать ямы, однако желающих так и не нашлось. При этом дыры в центре двора не огорожены. Безопасность детей под угрозой, - рассказали представители местного отделения Общероссийского народного фронта.

Помочь жителям улицы Авроры решили общественники. Они направили в мэрию Самары письмо с требованием срочно поставить ограждения и засыпать котлованы.

ИСТОЧНИК KP.RU