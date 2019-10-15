В Самаре уже месяц не могут закопать два коммунальных котлована во дворе на Авроре
В Самаре вот уже месяц жители дома № 57 на улице Авроры наблюдают из своих окон две огромные ямы. Котлованы остались после того, как теплоэнергетики устраняли там прорыв.
- Местная жительница разместила в соцсети видео, где рассказала, что звонила уже во все инстанции с просьбой засыпать ямы, однако желающих так и не нашлось. При этом дыры в центре двора не огорожены. Безопасность детей под угрозой, - рассказали представители местного отделения Общероссийского народного фронта.
Помочь жителям улицы Авроры решили общественники. Они направили в мэрию Самары письмо с требованием срочно поставить ограждения и засыпать котлованы.
ИСТОЧНИК KP.RU