В Самарской области нашли сайты по незаконной продаже паспортов и аттестатов
В Самарской области прокуратура нашла три сайта по продаже паспортов, аттестатов и других документов. Их признали незаконными.
- Поделка официального документа либо его сбыт, а также использование заведомо подложных документов образуют составы преступлений, предусмотренных статьями 324 и 327 УК РФ. А распространение информации, направленной на пропаганду совершения уголовно наказуемых деяний, запрещено законом, - отмечают в Нефтегорской межрайонной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства направили материалы проверки в Ленинский районный суд Самары. Служители Фемиды удовлетворили требования прокуроров и признали информацию о продаже паспортов и аттестатов на этих трех сайтах запрещенной.
ИСТОЧНИК KP.RU