В Самарской области нашли сайты по незаконной продаже паспортов и аттестатов

СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-15T16:53:52+03:00

Информацию о продаже и изготовлении документов распространяли три сайта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На запрещенную информацию в сети наткнулись сотрудники прокуратуры

Изменить размер текста: A A

В Самарской области прокуратура нашла три сайта по продаже паспортов, аттестатов и других документов. Их признали незаконными.

- Поделка официального документа либо его сбыт, а также использование заведомо подложных документов образуют составы преступлений, предусмотренных статьями 324 и 327 УК РФ. А распространение информации, направленной на пропаганду совершения уголовно наказуемых деяний, запрещено законом, - отмечают в Нефтегорской межрайонной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства направили материалы проверки в Ленинский районный суд Самары. Служители Фемиды удовлетворили требования прокуроров и признали информацию о продаже паспортов и аттестатов на этих трех сайтах запрещенной.

ИСТОЧНИК KP.RU