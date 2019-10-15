2019-10-15T16:53:52+03:00
Общество

В Самарской области нашли сайты по незаконной продаже паспортов и аттестатов

На запрещенную информацию в сети наткнулись сотрудники прокуратуры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Информацию о продаже и изготовлении документов распространяли три сайтаИнформацию о продаже и изготовлении документов распространяли три сайтаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области прокуратура нашла три сайта по продаже паспортов, аттестатов и других документов. Их признали незаконными.

- Поделка официального документа либо его сбыт, а также использование заведомо подложных документов образуют составы преступлений, предусмотренных статьями 324 и 327 УК РФ. А распространение информации, направленной на пропаганду совершения уголовно наказуемых деяний, запрещено законом, - отмечают в Нефтегорской межрайонной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства направили материалы проверки в Ленинский районный суд Самары. Служители Фемиды удовлетворили требования прокуроров и признали информацию о продаже паспортов и аттестатов на этих трех сайтах запрещенной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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