Даже мусор бросать мимо не хочется: в Самаре преображают контейнерные площадки

СЕГОДНЯ 18:42 2019-10-15T18:42:14+03:00

Рано или поздно власти города обещают отремонтировать их все

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В Самаре обратили внимание на плачевное состояние контейнерных площадок и взялись за их преображение. Так, в этом году власти города намерены отремонтировать 233 площадки для мусорных контейнеров и еще организовать 117 новых.

Обновленные площадки уже появились в Самарском районе, например, у дома № 108 по ул. Чапаевская. Там площадку сделали строго по гостам и даже лучше: есть бетонное основание, крыша, вместо покорёженных железных, евроконтейнеры для складирования отходов с крышками.

Всего в данном районе находятся 52 площадки. 7 из них восстановили в 2017-2018 годах. В этом году приведут в порядок ещё 8 площадок за счет города и три за счет бюджета района.

В Железнодорожном районе расположено 265 контейнерных площадок и 40 бункерных. В 2019 году 25 площадок – в ремонте, который по контракту осуществляет Департамент городского хозяйства и экологии. Еще две площадки – в плане в рамках работ по программе «Формирование комфортной городской среды». Во дворах домов по ул. Мяги, 24, 26, 28 и ул. Аэродромная, 37,39/ул. Волгина, 116, 120 площадки установлены, идет монтаж крыш. Работы должны завершиться до 30 октября.

На этом власти останавливаться не намерены и планируют постепенно отремонтировать все площадки для мусорных контейнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU