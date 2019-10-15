Самарцев могут пригласить на виртуальную экскурсию в музеи Мексики

СЕГОДНЯ 19:31 2019-10-15T19:31:28+03:00

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С 15 по 18 октября в Самарской области проходят Дни мексиканской культуры. В честь этого в наш город приехала делегация Мексиканских Соединенных Штатов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом госпожой Нормой Пенсадо.

В Самаре гости планируют посмотреть пьесу «Фрида» в театре «Самарская площадь», стать участниками открытия выставки «Фрида и Диего: улыбка на полпути» в Самарской областной универсальной научной библиотеке и побывать на российско-мексиканском студенческом семинаре. В планах делегации также участие в презентации научного образовательного центра Самарской области по перспективным направлениям международного сотрудничества.

А начался визит со встречи с руководством региона, во время которой делегаты и глава области обсудили перспективы экономического и культурного взаимодействия. По итогам первого полугодия этого года объем внешнеторгового оборота Самарской области с Мексиканскими Соединенными Штатами составил $11,1 млн: экспорт – $9,8 млн, импорт – $1,2 млн. Из Самарской области в Мексику экспортируют в основном минеральные удобрения и продукцию химической промышленности. Из Мексики в регион - оптические инструменты, каучук, резину, пластмассу и изделия из них.

Стороны также обсудили перспективные проекты следующего года, когда Россия и Мексика будет отмечать 130-летие дипломатических отношений. В честь юбилея дружбы возможен обмен творческими коллективами, объединениями, а также экспозициями музеев. Также у жителей Самарской области может появиться возможность виртуальных экскурсии по музеям Мексики.

ИСТОЧНИК KP.RU