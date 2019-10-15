В торговом центре «Мега Сити» в Самаре вспыхнуло пламя

СЕГОДНЯ 20:13 2019-10-15T20:15:46+03:00

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Во вторник, 15 октября, в ТЦ «МегаСити» вспыхнул мини-костер. Видео ЧП «СО» ОНЛАЙН прислали очевидцы. На кадрах видно, что прямо в торговой галерее полыхает огонь. По некоторым данным это произошло из-за замыкания электропроводки.

Очевидцы также добавили изданию, что пожар продолжался около 10 минут, однако пожарная сигнализация не сработала.

Справиться с опасной ситуацией сотрудники торгового центра смогли самостоятельно, без привлечения специалистов МЧС России по Самарской области.

В ТЦ "Мега сити" в Самаре загорелась проводка.

ИСТОЧНИК KP.RU