В торговом центре «Мега Сити» в Самаре вспыхнуло пламя
Мини-костер разгорелся прямо в торговой галерее
Никто не пострадалФото: принтскрин видео.
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Во вторник, 15 октября, в ТЦ «МегаСити» вспыхнул мини-костер. Видео ЧП «СО» ОНЛАЙН прислали очевидцы. На кадрах видно, что прямо в торговой галерее полыхает огонь. По некоторым данным это произошло из-за замыкания электропроводки.
Очевидцы также добавили изданию, что пожар продолжался около 10 минут, однако пожарная сигнализация не сработала.
Справиться с опасной ситуацией сотрудники торгового центра смогли самостоятельно, без привлечения специалистов МЧС России по Самарской области.
В ТЦ "Мега сити" в Самаре загорелась проводка.
ИСТОЧНИК KP.RU