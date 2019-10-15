2019-10-15T20:51:08+03:00
Общество

Самарцам предлагают проверить, как им выгоднее платить за мусор

Тематический калькулятор появился на сайте регионального оператора
Евгения ВАСИНА
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Какой принцип оплаты вам лучше?Какой принцип оплаты вам лучше?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителям Самарской области предложили рассчитать, как им выгоднее платить за утилизацию бытовых отходов. На сайте регионального оператора Самарской области по обращению с твёрдыми коммунальными отходами появился специальный калькулятор, который поможет уточнить стоимость услуги.

Первый вариант, расчет по количеству жильцов. В этом случаи цифра в квитанции зависит от количества зарегистрированных жильцов и количества собственников. Во-втором случаи, расчет по метражу. При этом также учитывается, кто именно проживает в квартире. Льготы предоставляются одиноким пенсионерам, детям-сиротам и лицам, оставшиеся без попечения родителей от 18 до 23 лет.

Ниже есть форма для голосования, где можно отметить наиболее привлекательный принцип оплаты.

Скрин с сайта ecostr.ru

Скрин с сайта ecostr.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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