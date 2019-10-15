2019-10-15T21:49:39+03:00
Экономика

В Самарской области прокуратура приостановила работу строительной компании из-за проблем с зарплатами

После проверки прокуратура предписала устранить нарушения, но этого не последовало
Евгения ВАСИНА
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Уже все решилиУже все решилиФото: Архив "КП"
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Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила, как в строительной компании ООО «СКП» соблюдают требования трудового законодательства. Оказалось, что фирма многократно нарушила трудовые права работников. Так, неоднократно срывались сроков выплаты заработной платы, допускались несвоевременные расчеты причитающихся выплат при увольнении.

Все это стало поводом для вынесения представление об устранении выявленных нарушений в адрес руководства компании.

Увы, руководство предприятия в добровольном порядке выявленные нарушения не устранило. В итоге прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по статье «умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом». Дело попало в суд.

- Решением Автозаводского районного суда Тольятти ООО «СКП» привлечено к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 14 суток. Решение суда вступило в законную силу и исполнено, - сообщили в областной прокуратуре.

После этого нарушения закона были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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