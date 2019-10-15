Самара оказалась в числе лидеров рейтинга по популярности услуг жриц любви

СЕГОДНЯ 22:50 2019-10-15T22:52:19+03:00

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В октябре этого года независимое агентство Zoom Market, провело федеральный социологический опрос на тему востребованности услуг, которые предоставляют женщины с низкой социальной ответственностью. Мужчина, проживающим в 25 городах России задали три вопроса: «Как вы относитесь к женщинам с низкой социальной ответственностью?», «Считаете ли Вы, что эту деятельность нужно легализовать и получать с нее налог в пользу государства?», «Вы или ваши друзья пользовались услугами женщин с низкой социальной ответственностью?». В опросе участвовали 3000 мужчин в возрасте от 23 до 56 лет.

По данным опроса, негативно к жрицам любви относятся 18% российских мужчин, 4% положительно и 78% нейтрально.

Предложение легализовать проституцию поддержали 31% мужчин, участвующих в опросе. 12% не смогли определиться на этот счет, остальные 57% высказались против.

23% респондентов, попавших в выборку, признались, что они или их друзья пользовались услугами ночных бабочек.

На основании ответов сотрудники агентства сформировали рейтинг городов, в которых услуги представительниц первой древнейшей пользуются наибольшей популярностью. Самара в этом рейтинге оказалась на пятом месте, уступив четвертое место Новосибирску. В лидерах рейтинга Екатеринбург, Краснодар и Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU