В Самаре из-за пассажира вынуждено сел самолет, летевший из Узбекистана в Москву

СЕГОДНЯ 08:09 2019-10-16T08:10:42+03:00

Во время полета человеку стало плохо

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Вечером во вторник, 15 октября, в самарском аэропорту Курумоч вынуждено сел самолет рейсом Фергана (Узбекистан) - Москва. Борт авиакомпании Uzbekistan Airways приземлился в 19:55 по местному времени.

- Причиной вынужденной посадки самолета стало плохое самочувствие одного из пассажиров, - сообщили в пресс-службе самарской воздушной гавани.

Пассажиру понадобилась помощь медиков, поэтому в аэропорту борт ждали карета скорой помощи и реанимобиль. Пассажиру оказали всю необходимую помощь, а потом госпитализировали в одну из городских больниц. Что касается самолета, то он продолжил свой путь дальше.

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ИСТОЧНИК KP.RU