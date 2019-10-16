В Самаре три автобуса пустили в объезд из-за работ на улице Льва Толстого
В среду, 16 октября, автобусы некоторое время не будут ходить по улице Льва Толстого в Самаре. Дело в том, что на участке от улицы Арцыбушевской до улицы Братьев Коростелевых проводятся аварийные работы.
- Из-за работ на улице Льва Толстого автобусы № 5Д, 13 и 37 будут курсировать в объезд, - сообщили в твиттере представители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз».
Пока автобусы будут ездить по следующей схеме: Арцыбушевская — Красноармейская — Братьев Коростелевых и далее по маршруту в обоих направлениях. Информации о том, сколько займут ремонтные работы, пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU