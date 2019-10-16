В Самаре три автобуса пустили в объезд из-за работ на улице Льва Толстого

СЕГОДНЯ 08:21 2019-10-16T08:21:22+03:00

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В среду, 16 октября, автобусы некоторое время не будут ходить по улице Льва Толстого в Самаре. Дело в том, что на участке от улицы Арцыбушевской до улицы Братьев Коростелевых проводятся аварийные работы.

- Из-за работ на улице Льва Толстого автобусы № 5Д, 13 и 37 будут курсировать в объезд, - сообщили в твиттере представители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз».

Пока автобусы будут ездить по следующей схеме: Арцыбушевская — Красноармейская — Братьев Коростелевых и далее по маршруту в обоих направлениях. Информации о том, сколько займут ремонтные работы, пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU