2019-10-16T08:47:38+03:00
Происшествия

В Самаре пенсионерка-нарушительница угодила под колеса «Нивы» и погибла

ДТП произошло вечером на Красноглинском шоссе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Медики пытались спасти женщину, но она скончалась в реанимацииМедики пытались спасти женщину, но она скончалась в реанимацииФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером во вторник, 15 октября, на Красноглинском шоссе в Самаре произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Примерно в 18:40 там под колеса «Нивы» попала 67-летняя женщина.

- За рулем автомобиля находился 21-летний водитель. Он двигался со стороны Московского шоссе в направлении Волжского шоссе. Автомобилист не обеспечил постоянный контроль за безопасным движением и напротив дома 131А на Красноглинском шоссе сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пенсионерка получила серьезные травмы, с которыми ее увезли в больницу. К сожалению, несмотря на усилия медиков, женщина скончалась в реанимации. В облГлавке уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, а также призывают автомобилистов и пешеходов соблюдать ПДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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