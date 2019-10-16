В Самаре пенсионерка-нарушительница угодила под колеса «Нивы» и погибла
Вечером во вторник, 15 октября, на Красноглинском шоссе в Самаре произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Примерно в 18:40 там под колеса «Нивы» попала 67-летняя женщина.
- За рулем автомобиля находился 21-летний водитель. Он двигался со стороны Московского шоссе в направлении Волжского шоссе. Автомобилист не обеспечил постоянный контроль за безопасным движением и напротив дома 131А на Красноглинском шоссе сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося пенсионерка получила серьезные травмы, с которыми ее увезли в больницу. К сожалению, несмотря на усилия медиков, женщина скончалась в реанимации. В облГлавке уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, а также призывают автомобилистов и пешеходов соблюдать ПДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU