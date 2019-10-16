Жители Самары смогут пристроить своих детей в 6 новых детских садов

СЕГОДНЯ 09:06 2019-10-16T09:06:48+03:00

Учреждения пока еще не открыты, но набор в них уже стартовал

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В Самаре скоро откроются 6 новых детских садов, поэтому родителям дошкольников предлагают расширить свои заявки и внести еще несколько учреждений.

- Чтобы внести детский сад в заявление, родителям необходимо обратиться в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг». При себе нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Распределение свободных мест в детские сады будет проводиться в автоматизированном порядке, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Так, у жителей Самары есть шанс пристроить своих чад в детский сад № 181 на 240 мест на проспекте Карла Маркса, 448; в детский сад № 462 на 240 мест в районе домов № 138 и 142 на улице Алма-Атинской; детский сад № 87 на 240 мест в районе домов № 112, 114, 116 на улице Ташкентской; детский сад № 340 на 150 мест на улице Георгия Ратнера, 25; детский сад на 240 мест на улице Ново-Вокзальной, 213 и в детский сад № 56 на 75 мест на улице Алексея Толстого, 37.

ИСТОЧНИК KP.RU