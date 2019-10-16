В Сызрани нашли обгоревшее тело ресторанного певца

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-16T09:32:39+03:00

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Недавно в Сызрани в районе бывшего завода пищевых концентратов нашли тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, сызранцу разбили голову и даже пытались сжечь, пишет КТВ-Луч.

О гибели мужчины сообщил его брат. Он рассказал, что погибший воспитывался в детском доме, а в молодости пел в ресторанах. В дальнейшем, правда, мужчина спился и перестал выступать в увеселительных заведениях.

По словам знакомых погибшего, сейчас правоохранители проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU