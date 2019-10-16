В Сызрани нашли обгоревшее тело ресторанного певца
По словам знакомых мужчины, кто-то разбил ему голову
Обстоятельства гибели жителя Сызрани сейчас выясняютсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Недавно в Сызрани в районе бывшего завода пищевых концентратов нашли тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, сызранцу разбили голову и даже пытались сжечь, пишет КТВ-Луч.
О гибели мужчины сообщил его брат. Он рассказал, что погибший воспитывался в детском доме, а в молодости пел в ресторанах. В дальнейшем, правда, мужчина спился и перестал выступать в увеселительных заведениях.
По словам знакомых погибшего, сейчас правоохранители проводят по факту случившегося проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU