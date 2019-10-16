В Самарской области рыбаку грозит срок за вылов краснокнижной стерляди из Волги

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-16T09:46:11+03:00

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В Самарской области мужчина может сесть на два года за решетку за вылов стерляди. Дело в том, что эта рыба находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу РФ.

- Установлено, что 3 октября 40-летний уроженец поселка Первомайский Челябинской области, находясь на моторной лодке, при помощи запрещенного орудия выловил из Волги 4 стерляди. Его задержали сотрудники Тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Ущерб, причиненный мужчиной, оценили почти в 19 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с применением самоходного транспортного средства и других запретных орудий лова». Сейчас его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU