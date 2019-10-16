2019-10-16T09:46:11+03:00
Происшествия

В Самарской области рыбаку грозит срок за вылов краснокнижной стерляди из Волги

Мужчина поймал четыре рыбины и попал под уголовную статью
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Браконьер причинил ущерб на 19 тысяч рублейБраконьер причинил ущерб на 19 тысяч рублейФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области мужчина может сесть на два года за решетку за вылов стерляди. Дело в том, что эта рыба находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу РФ.

- Установлено, что 3 октября 40-летний уроженец поселка Первомайский Челябинской области, находясь на моторной лодке, при помощи запрещенного орудия выловил из Волги 4 стерляди. Его задержали сотрудники Тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Ущерб, причиненный мужчиной, оценили почти в 19 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с применением самоходного транспортного средства и других запретных орудий лова». Сейчас его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Самарской области почти 9 лет проведет в колонии за убийство спящего в поезде мужчины
Аккумуляторы «АКОМ» вышли на рынок Туркменистана
Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер начал карьеру тренера
Самарцев приглашают на творческую встречу с художником театра и кино Сергеем Февралёвым
«Бросают машины и идут пешком»: приставы и ГИБДД устроили облаву на должников
В Похвистнево автомобилиста оставили на год без прав за сбитую насмерть собаку
В Самаре маршрутки № 123 и 480 будут ездить до ж/д переезда в Крутых Ключах
"Это же ребенок!": в Самаре разбираются, почему упавшего в обморок школьника высадили одного на остановке
Придется потесниться: стало известно, что построят на месте бывшей военчасти на ул.Мичурина
Смартфоны Xiaomi Redmi за 99 рублей в месяц в магазинах Билайн
В Самаре на овощебазе на Олимпийской работали мигранты-нелегалы
В Самаре разбойник в медицинской маске напал с перцовым баллончиком на инкассаторскую машину
Реконструкция улицы Дачной в Самаре начнется не раньше 2021 года
Вежлив и соблюдает ПДД: в Самаре выберут лучшего водителя пассажирского автобуса
В Самарской области водитель «Шкоды» при повороте не пропустил «девятку»: один человек погиб, трое пострадали
Территорию бывшей базы отдыха на 5-ой просеке в Самаре, где хотят построить школу, передали в собственность города
В Сызрани нашли обгоревшее тело ресторанного певца
Жители Самары смогут пристроить своих детей в 6 новых детских садов
В Самаре пенсионерка-нарушительница угодила под колеса «Нивы» и погибла
В Самарской области марихуана и револьвер привели деревенского жителя к двум уголовным делам
В Самаре три автобуса пустили в объезд из-за работ на улице Льва Толстого
В Самаре из-за пассажира вынуждено сел самолет, летевший из Узбекистана в Москву
Самара оказалась в числе лидеров рейтинга по популярности услуг жриц любви
В Самарской области прокуратура приостановила работу строительной компании из-за проблем с зарплатами