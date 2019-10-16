В Самарской области водитель «Шкоды» при повороте не пропустил «девятку»: один человек погиб, трое пострадали

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-16T10:24:42+03:00

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Во вторник, 15 октября, на 3 км 100 м трассы «Кинель-Черкассы — Урал — Александровка — Хилково» произошла смертельная авария. Там примерно в 15:10 столкнулись Skoda Octavia и ВАЗ-210930.

- 68-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны села Кинель-Черкассы в направлении села Хилково, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог решил повернуть налево. При выполнении маневра он не уступил дорогу встречному автомобилю и столкнулся с ним, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося 55-летний водитель «девятки» скончался на месте до приезда медиков. В аварии пострадали еще три человека: водитель иномарки, его доставили в больницу с травмой головы, а также 37-летняя пассажирка и 26-летний пассажир отечественной легковушки. Последний двух в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

Иномарке разворотило всю переднюю частьФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU