Вежлив и соблюдает ПДД: в Самаре выберут лучшего водителя пассажирского автобуса

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-16T10:41:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре решили найти самого лучшего водителя пассажирского автобуса, который всегда соблюдает ПДД, вежлив с пассажирами и внимателен на дорогах. Его выберут по итогам конкурса, который запускает компания «СамараАвтоГаз».

Оценить работу водителей автобусов смогут все желающие в возрасте 18 лет и старше. Для этого нужно прокатиться в автобусе, сфотографировать билет или номер терминала, госномер автобуса. Потом всю это информацию, а также дату поездки нужно будет направить на электронную почту перевозчика: samaraavtogaz@mail.ru или на официальный аккаунт в соцсети «ВКонтакте».

Планируется, что водителей будут оценивать в нескольких номинациях. Когда именно станет известно имя победителя конкурса, пока не уточняется. К слову, наградят не только водителей, но и пассажиров. Последним, которые проявят наибольшую активность, обещают вознаграждение и возможность посетить музей автомобильного пассажирского транспорта при «СамараАвтоГазе».

ИСТОЧНИК KP.RU