В Самаре на овощебазе на Олимпийской работали мигранты-нелегалы

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-16T11:47:01+03:00

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В Самаре прокуроры, полицейские и сотрудники Роспотребнадзора проверили овощебазу № 3 на улице Олимпийской. Как выяснилось, там работали нелегальные мигранты, а также нарушались земельное и санитарно-эпидемиологическое законодательства.

- Специалисты Роспотребнадзора установили, что индивидуальные предприниматели продают товары без соответствующей маркировки, демонстрируют табачные изделия в торговых объектах, а также не проходят периодические медицинские осмотры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Полицейские, в свою очередь, нашли на овощебазе 19 иностранцев, которые работали там продавцами. Их привлекли к ответственности по части 2 статьи 18.17 КоАП РФ, наложив штрафы в 2 тысячи рублей. Кроме того, выяснилось, что 5 мигрантов нарушили режим пребывания в РФ. Их тоже наказали штрафами в 2 тысячи рублей. Еще 5 иностранцев отправятся на родину за то, что уклонялись от выезда с территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU