2019-10-16T13:47:38+03:00
Общество

«Бросают машины и идут пешком»: приставы и ГИБДД устроили облаву на должников

Выявлять неплательщиков им помогает чудо-аппарат, который в регион поступил недавно
Александра БУДАЕВА
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Приставы и ГИБДД проводят совместную операцию по взысканию долговПриставы и ГИБДД проводят совместную операцию по взысканию долговФото: Служба судебных приставов
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С 8 утра инспекторы ГИБДД и судебные приставы со всей Самары и некоторых районов области стояли на посту ДПС на 43 км Красноглинского шоссе. За несколько метров от них установили чудо-прибор, который сканировал номера автомобилей, выявлял должников, передавал данным «сидящим в засаде», и те останавливали машину, как только она приближалась к ним.

- Останавливаем всех вне зависимости от суммы долга, - рассказали представители городской ГИБДД. – На данный момент арестовали уже 18 автомобилей. Только по линии ГИБДД взыскано штрафов на сумму 10 тысяч рублей.

Аппарат для выявления должников в Самарскую область поступил недавно Фото: Служба судебных приставов

Аппарат для выявления должников в Самарскую область поступил недавноФото: Служба судебных приставов

С мелкими долгами (500, 1000 рублей) автолюбители расплачивались на месте. А вот за крупные долги машины арестовывали.

- С утра уже отправили на штрафстоянку автомобиль Toyota, владелец которого не выплатил 900 тысяч рублей, - рассказала пресс-секретарь УФССП России по Самарской области Елизавета Дорохина. - По предварительным данным, уже арестовано машин на общую сумму 2,2 млн рублей

Сейчас «засада» сменила дислокацию – приставы и ГИБДД «засели» на ул.Шоссейной,10. Однако расслабляться должникам не стоит: к вечеру они могут переместиться в другое место.

Некоторым самарцам пришлось на месте попрощаться со своими машинами Фото: Служба судебных приставов

Некоторым самарцам пришлось на месте попрощаться со своими машинамиФото: Служба судебных приставов

ИСТОЧНИК KP.RU

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