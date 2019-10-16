2019-10-16T13:48:44+03:00
Звезды

Самарцев приглашают на творческую встречу с художником театра и кино Сергеем Февралёвым

Разговор дополнят элементы мастер-класса.
Евгения ВАСИНА
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Фото группы: Сергей Февралёв в "Художественном" (vk.com/event187616431)Фото группы: Сергей Февралёв в "Художественном" (vk.com/event187616431)
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Во вторник, 22 октября в 19:00 в ЦРК «Художественный» состоится творческая встреча с художником театра и кино, членом Союза кинематографистов, Сергеем Февралёвым.

Уроженец Куйбышева, художник театра и кино, член союза кинематографистов, и обладатель главных российских кинопремий – Сергей Февралёв участвовал в десятках кинопроектов, среди которых: «Орда», «Белый тигр», «Тайна темной комнаты», «Дорога на Берлин», «Он – дракон», «Анна Каренина. История Вронского», «Скиф», «Братство». В качестве театрального художника Сергей Февралёв участвовал в 30 спектаклях. Тема творческой встрече – уникальная роль художника-постановщика в современном кинопроцессе. Разговор дополнят элементы мастер-класса.

Внимание, вход платный. Студентам и пенсионерам – скидки. Купить билет онлайн можно по ссылке и в группе.

Справка КП:

Сергей Февралёв лауреат международных театральных фестивалей, лауреат Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон», Национальной кинопремия «Ника», дважды лауреат Национальной кинопремии «Золотой орёл» за работу художника-постановщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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