Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер начал карьеру тренера

СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-16T14:01:23+03:00

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В тренерском штабе самарского футбольного клуба «Крылья Советов» пополнение. В его состав вошел полузащитник Антон Бобер. Об этом в среду, 16 октября, на встрече с журналистами сообщил председатель совета директоров ПФК «Крылья Советов» Александр Фетисов.

- Карьеру тренера начал бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер. Сейчас он работает в Центре подготовки футболистов, - рассказал Александр Фетисов и отметил, что в дальнейшем экс-футболиста, возможно, будут привлекать к тренировкам основного состава команды.

Напомним, что 37-летний Антон Бобер выступал за самарский футбольный клуб с 2000 по 2012 год, потом он перешел в клуб «Мордовия», но в 2017 году вновь вернулся в «Крылья». Он считается рекордсменом «Крыльев Советов» по числу матчей в высшем дивизионе чемпионата России. На счету Антона Бобра 321 матч, 31 гол и 27 голевых передач.

ИСТОЧНИК KP.RU