Аккумуляторы «АКОМ» вышли на рынок Туркменистана
Продукция жигулевского завода теперь будет представлена на рынке Туркменистана, уже осуществлена первая отгрузка. Партнером «АКОМ» стала компания «Чешмелер».
Расширение географии экспортных поставок «АКОМ» произошло во многом благодаря участию в акселерационной программе Российского экспортного центра (РЭЦ). Данная программа разработана и реализуется в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в целях развития экспортного потенциала компаний-участников.
«АКОМ» одним из первых в Самарской области стал участником нацпроекта. Компания уже сейчас демонстрирует выдающиеся результаты, значительно превышающие целевые показатели и активно поддерживает инициативы по данному направлению. Сотрудники «Торгового дома АКОМ» прошли обучение по акселерационной программе в Москве, в результате чего повысили свои профессиональные компетенции и вышли на новое экспортное направление. Всего через две недели после завершения учебы, «АКОМ» заключил контракт с зарубежным партнером – первым из 126 компаний, участвующих в акселераторе.
Компания «АКОМ» – основной российский экспортер стартерных аккумуляторов, обеспечивающий порядка 65% экспорта в отрасли. Единственный в РФ производитель аккумуляторов под знаком «Сделано в России», что гарантирует первоклассное качество продукции.