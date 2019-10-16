Аккумуляторы «АКОМ» вышли на рынок Туркменистана

СЕГОДНЯ 14:17 2019-10-16T14:17:25+03:00

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Продукция жигулевского завода теперь будет представлена на рынке Туркменистана, уже осуществлена первая отгрузка. Партнером «АКОМ» стала компания «Чешмелер».

Расширение географии экспортных поставок «АКОМ» произошло во многом благодаря участию в акселерационной программе Российского экспортного центра (РЭЦ). Данная программа разработана и реализуется в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в целях развития экспортного потенциала компаний-участников.

«АКОМ» одним из первых в Самарской области стал участником нацпроекта. Компания уже сейчас демонстрирует выдающиеся результаты, значительно превышающие целевые показатели и активно поддерживает инициативы по данному направлению. Сотрудники «Торгового дома АКОМ» прошли обучение по акселерационной программе в Москве, в результате чего повысили свои профессиональные компетенции и вышли на новое экспортное направление. Всего через две недели после завершения учебы, «АКОМ» заключил контракт с зарубежным партнером – первым из 126 компаний, участвующих в акселераторе.

Компания «АКОМ» – основной российский экспортер стартерных аккумуляторов, обеспечивающий порядка 65% экспорта в отрасли. Единственный в РФ производитель аккумуляторов под знаком «Сделано в России», что гарантирует первоклассное качество продукции.