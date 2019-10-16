2019-10-16T14:17:25+03:00
Общество

Аккумуляторы «АКОМ» вышли на рынок Туркменистана

Компания «АКОМ» —лидер отечественного производства и реализации аккумуляторных батарей — успешно заключила новый внешнеторговый контракт
Поделиться:
Изменить размер текста:

Продукция жигулевского завода теперь будет представлена на рынке Туркменистана, уже осуществлена первая отгрузка. Партнером «АКОМ» стала компания «Чешмелер».

Расширение географии экспортных поставок «АКОМ» произошло во многом благодаря участию в акселерационной программе Российского экспортного центра (РЭЦ). Данная программа разработана и реализуется в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в целях развития экспортного потенциала компаний-участников.

«АКОМ» одним из первых в Самарской области стал участником нацпроекта. Компания уже сейчас демонстрирует выдающиеся результаты, значительно превышающие целевые показатели и активно поддерживает инициативы по данному направлению. Сотрудники «Торгового дома АКОМ» прошли обучение по акселерационной программе в Москве, в результате чего повысили свои профессиональные компетенции и вышли на новое экспортное направление. Всего через две недели после завершения учебы, «АКОМ» заключил контракт с зарубежным партнером – первым из 126 компаний, участвующих в акселераторе.

Компания «АКОМ» – основной российский экспортер стартерных аккумуляторов, обеспечивающий порядка 65% экспорта в отрасли. Единственный в РФ производитель аккумуляторов под знаком «Сделано в России», что гарантирует первоклассное качество продукции.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Самарской области почти 9 лет проведет в колонии за убийство спящего в поезде мужчины
Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер начал карьеру тренера
Самарцев приглашают на творческую встречу с художником театра и кино Сергеем Февралёвым
«Бросают машины и идут пешком»: приставы и ГИБДД устроили облаву на должников
В Похвистнево автомобилиста оставили на год без прав за сбитую насмерть собаку
В Самаре маршрутки № 123 и 480 будут ездить до ж/д переезда в Крутых Ключах
"Это же ребенок!": в Самаре разбираются, почему упавшего в обморок школьника высадили одного на остановке
Придется потесниться: стало известно, что построят на месте бывшей военчасти на ул.Мичурина
Смартфоны Xiaomi Redmi за 99 рублей в месяц в магазинах Билайн
В Самаре на овощебазе на Олимпийской работали мигранты-нелегалы
В Самаре разбойник в медицинской маске напал с перцовым баллончиком на инкассаторскую машину
Реконструкция улицы Дачной в Самаре начнется не раньше 2021 года
Вежлив и соблюдает ПДД: в Самаре выберут лучшего водителя пассажирского автобуса
В Самарской области водитель «Шкоды» при повороте не пропустил «девятку»: один человек погиб, трое пострадали
Территорию бывшей базы отдыха на 5-ой просеке в Самаре, где хотят построить школу, передали в собственность города
В Самарской области рыбаку грозит срок за вылов краснокнижной стерляди из Волги
В Сызрани нашли обгоревшее тело ресторанного певца
Жители Самары смогут пристроить своих детей в 6 новых детских садов
В Самаре пенсионерка-нарушительница угодила под колеса «Нивы» и погибла
В Самарской области марихуана и револьвер привели деревенского жителя к двум уголовным делам
В Самаре три автобуса пустили в объезд из-за работ на улице Льва Толстого
В Самаре из-за пассажира вынуждено сел самолет, летевший из Узбекистана в Москву
Самара оказалась в числе лидеров рейтинга по популярности услуг жриц любви
В Самарской области прокуратура приостановила работу строительной компании из-за проблем с зарплатами