В Самаре на один день перекроют проезд по улице Вилоновской

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-16T15:12:34+03:00

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В Самаре перекроют движение по улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Молодогвардейской. Проезд ограничат из-за проведения 25 октября некого мероприятия.

- Движение по участку улицы Вилоновской будет закрыто с 10:00 до 24:00 25 октября. А с 20:00 24 октября до 24:00 25 октября там будут запрещены остановка и стоянка транспорта, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Изменения затронут и схемы движения автобусов. С 10:00 до 24:00 25 октября маршрутка № 297 будет курсировать в объезд. Жителей Самары просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Временная схема перекрытия движения

ИСТОЧНИК KP.RU