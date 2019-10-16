В «Крыльях Советов» прокомментировали сообщения о том, что «Самара Арена» недостроена

СЕГОДНЯ 15:43 2019-10-16T15:43:44+03:00

По словам председателя совета директоров клуба Александра Фетисова, стадион готов и на нем безопасно играть

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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал информацию о том, что «Самара Арена» недостроена и что на ней нельзя проводить матчи РПЛ.

- Информация о том, что стадионе недостроен, абсолютно неверна, - передает слова Фетисова корреспондент «КП-Самара». – На нем проводили матчи ЧМ-2018. Это одна из лучших арен, которые есть у нас в стране. На стадионе кое-что доделывают, однако это никак не сказывается на качестве проведения матчей. Эта арена абсолютно безопасна и готова к проведению матчей.

По словам председателя совета директоров «КС», слухи о том, что стадион недостроен – это информационный вброс.

- На стадионе кое-что доделывают, однако это никак не сказывается на качестве проведения матчей, - считает Фетисов.

Ранее в СМИ появилась информация, что на «Самара Арене» есть проблемы с безопасностью, системами оповещения и пожарной сигнализацией, а также еще не подключен пожарный водопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU