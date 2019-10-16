Заканчивается реконструкция студии ГТРК «Самара»

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-16T16:32:07+03:00

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Заканчивается глобальная реконструкция студии ГТРК «Самара». Сердце телерадиокомпании должно полностью преобразиться – там появится отражающий пол, лайт-боксы и объемные экраны. Свет в павильоне будет меняться в зависимости от времени суток. Новая студия заработает уже в ноябре этого года. Вещание будет вестись в том числе в формате Full HD.

- Мы внедряем передовые технологии, которые позволят нам сегодня производить съемку, хранить и обрабатывать контент исключительно в формате высокой четкости. И, конечно, это новые профессиональные компетенции для наших сотрудников, это огромная мотивация, и я абсолютно уверена, что это будет большим удовольствием от просмотра наших программ у наших телезрителей, - рассказывает директор ГТРК «Самара» Елена Крылова. – Глобальная реконструкция студии стала возможна при государственной поддержке. В очередной раз холдинг ВГТРК демонстрирует здесь передовые технологии, которые внедряются не только на федеральных каналах, но и в крупнейших регионах Российской Федерации. И, конечно, Самара в это число обязательно входит.

При реконструкции использовали новейшие инженерные и дизайнерские решения. Как будет выглядеть съемочный павильон, пока тайна. Раскроют ее в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU