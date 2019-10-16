Разгрузят дорогу: в Самаре расширят проезжую часть улицы Победы

СЕГОДНЯ 16:54 2019-10-16T16:54:53+03:00

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В Самаре приступили к ремонту еще одного участка улицы Победы - от улицы Елизарова до улицы Ново-Вокзальной, который планировали привести в порядок только в 2020 году. В этот дорожный сезон рабочие должны расширить проезжую часть, уложить новый слой асфальта, частично заменить бортовой камень, обустроить остановочные "карманы", для чего кое-где потребуется перенести контактную сеть троллейбусов, а также обновить трамвайное межпутье. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Контрактом предусмотрено 4 полосы уширения – в районе улиц Краснодонской, Воронежской, Калинина. Это значительно разгрузит транспортный поток. Если автомобилистам нужно будет повернуть направо или налево, они будут занимать отдельную полосу, - подчеркнул заведующий сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.

Отметим, что сейчас дорожники завершают ремонт улицы Победы от проспекта Кирова до улицы Елизарова. Там осталось смонтировать дорожные знаки возле остановочных "карманов". В следующем году улицу Победы приведут в порядок до улицы Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU