В Тольятти водитель на белом авто сбил в жилой зоне 10-летнего мальчика и уехал

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-16T18:04:01+03:00

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В Тольятти полицейские разыскивают водителя, который утром во вторник, 15 октября, сбил в жилой зоне ребенка и уехал. ДТП произошло примерно в 8:05 напротив дома № 30 на улице Матросова.

- Водитель, предположительно, женщина, следуя по жилой зоне, сбил 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. После чего автомобилист, не оказав помощь пострадавшему, скрылся с места ДТП. Мальчик сам обратился в больницу с травмой ноги. Медики назначили ему амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По словам пострадавшего, автомобиль был белого цвета. Полицейские просят всех, кто мог стать свидетелем данного ДТП, сообщить об этом в отдел ГИБДД УМВД по Тольятти по телефонам: (8482) 22-80-05, (8482) 93-60-61 или обратится по адресу: Тольятти, улица Льва Толстого, 39, кабинет № 14, rozisk-tlt@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU