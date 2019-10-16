2019-10-16T18:36:22+03:00
Общество

В Самаре в ТРК "Московский" к концу года откроется океанариум

Строительство огромного аквариума для водных обитателей уже подходит к концу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Открытие океанариума запланировано на середину декабряОткрытие океанариума запланировано на середину декабряФото: Архив "КП"
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В Самаре в скором времени появится океанариум. Он разместится в торгово-развлекательном комплексе "Московский".

Как сообщили представители ТРК, строительство океанариума, который обещает быть очень больших размеров, уже вышло на завершающую стадию. Открыть огромный аквариум с различными обитателями водного мира должны до конца этого года. Ориентировочный срок - середина декабря.

Жители и гости Самары смогут увидеть в океанариуме сотни рыб, различных как по размерам, форме, так и по своей окраске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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