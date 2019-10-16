2019-10-16T19:08:44+03:00
Происшествия

Перепутала педали: появилось видео эпичного тарана забора иномаркой в центре Самары

Невнимательная автомобилистка вылетела с дороги на парковку и протаранила «Приору»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Иномарка на полном ходу протаранила забор и вылетела на парковку предприятияИномарка на полном ходу протаранила забор и вылетела на парковку предприятияФото: Скриншот с видео
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В соцсетях появилось видео момента ДТП, которое произошло днем в субботу, 12 октября, на улице Красноармейской в Самаре. Камеры видеонаблюдения засняли, как синий Mitsubishi ASX лихо вылетает с дороги и, не сбавляя хода, таранит забор АО «Гипровостокнефть». Преодолев преграду, иномарка продолжает заезд - теперь уже по парковке - и сносит автомобиль «Лада Приора».

Как выяснилось, за рулем Mitsubishi находилась 45-летняя женщина. По данным ГУ МВД по Самарской области, автомобилистка не справилась с управлением, перепутала педали и устроила масштабное ДТП. Насколько известно, женщина находилась за рулем в трезвом состоянии.

К счастью, происшествие обошлось без жертв. Никто не пострадал. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.

В Самаре автоледи перепутала педали и пробила забор.12.10.2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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