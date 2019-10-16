В Самарской области мужчину осудили за срубленные дубы и сосны на 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 20:07 2019-10-16T20:07:01+03:00

Мужчина с помощью бензопилы "убил" пять сосен и два дуба Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

У жителя Борского района не было разрешения на спил деревьев

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Борский районный суд вынес приговор местному жителю, который незаконно срубил дубы и сосны стоимостью более 1 млн рублей.

- Все произошло в начале августа 2018 года в 22 квартале Борского участкового лесничества. Мужчина, не имея соответствующего разрешения, с помощью бензопилы спилил пять сосен и два дуба, чем причинил ущерб министерству лесного хозяйства региона на 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

На этой неделе мужчина предстал перед судом. Служители Фемиды признали его виновным и назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также "черному лесорубу" придется выплатить весь причиненный ущерб. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU