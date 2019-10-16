2019-10-16T21:32:02+03:00
Происшествия

Жителя Чапаевска осудили на 4 года за гибель 11-месячной девочки в пьяном ДТП

Мужчина выехал на встречную полосу и протаранил машину, где находилась семья с тремя детьми
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилист сел пьяным за руль и устроил смертельное ДТПАвтомобилист сел пьяным за руль и устроил смертельное ДТПФото: Влад КОМЯКОВ
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В Самарской области вынесли приговор водителю из Чапаевска, по вине которого погиб 11-месячный ребенок. Мужчина устроил смертельное ДТП, находясь в алкогольном опьянении.

- Установлено, что автомобилист, двигаясь по дороге в районе села Криволучье-Ивановка Красноармейского района, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, в которой находилась семья с тремя детьми. В результате 11-месячная девочка получила серьезные травмы, от которых она скончалась в больнице, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Суд признал мужчину виновным по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека" и назначил ему 4 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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