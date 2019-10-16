Жителя Чапаевска осудили на 4 года за гибель 11-месячной девочки в пьяном ДТП
В Самарской области вынесли приговор водителю из Чапаевска, по вине которого погиб 11-месячный ребенок. Мужчина устроил смертельное ДТП, находясь в алкогольном опьянении.
- Установлено, что автомобилист, двигаясь по дороге в районе села Криволучье-Ивановка Красноармейского района, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, в которой находилась семья с тремя детьми. В результате 11-месячная девочка получила серьезные травмы, от которых она скончалась в больнице, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Суд признал мужчину виновным по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека" и назначил ему 4 года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU