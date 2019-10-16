В Тольятти трое парней «разули» Lada Vesta Cross и попались росгвардейцам

16 Окт. 21:52 2019-10-16T21:52:34+03:00

Молодые люди сняли с автомобиля все четыре колеса

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В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали похитителей дорогих колес с автомобилей. Кражей запчастей промышляла компания из трех молодых людей.

- На проспекте Степана Разина злоумышленники сняли четыре дорогостоящих колеса с припаркованного там автомобиля Lada Vesta Cross. При патрулировании Автозаводского района экипаж вневедомственной охраны заметил на улице Спортивной молодых людей, которые были похожи на ранее полученную ориентировку, и задержали их, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Похитителями колес оказались трое жителей Тольятти 24-х, 22-х и 19-ти лет. В отношении них полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU