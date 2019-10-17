На трассе в Самарской области водитель "Нивы" сбил насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 08:32 2019-10-17T08:32:32+03:00

Водитель не заметил пешехода на темной дороге Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вечером в среду, 16 октября, на 16 км 458 м трассы "Осинки - Приволжье" в Хворостянском районе произошло смертельное ДТП. Там в 22:57 водитель "Нивы" сбил 44-летнего пешехода.

- За рулем автомобиля находился 54-летний мужчина. Он двигался со стороны села Приволжье в направлении Осинки. Он наехал на пешехода, когда тот переходил проезжую часть в неположенном месте, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. В облГлавке уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают всех участников движения соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU