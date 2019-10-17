2019-10-17T08:32:32+03:00
Происшествия

На трассе в Самарской области водитель "Нивы" сбил насмерть пешехода

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Водитель не заметил пешехода на темной дорогеВодитель не заметил пешехода на темной дорогеФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Вечером в среду, 16 октября, на 16 км 458 м трассы "Осинки - Приволжье" в Хворостянском районе произошло смертельное ДТП. Там в 22:57 водитель "Нивы" сбил 44-летнего пешехода.

- За рулем автомобиля находился 54-летний мужчина. Он двигался со стороны села Приволжье в направлении Осинки. Он наехал на пешехода, когда тот переходил проезжую часть в неположенном месте, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. В облГлавке уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают всех участников движения соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре пройдет выставка-форум «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия»
В Самарской области нашли 200 тонн поддельного корма для птиц с мочевиной
В Самарской области селянин год держал на кухне банку с порохом умершего родственника
В Самаре Россельхознадзор выясняет, как предпринимателю удалось сделать из 5 тонн сливочного масла 30 тонн
Эвакуировали 17 человек: в Самаре на Дзержинского полыхал автосервис
Следствие предъявило окончательное обвинение экс-директору СОФЖИ
В музее Алабина выставили закладную плиту XV века, найденную в Шигонах
Гандболистки «Лады» обыграли «Астраханочку» 27:26
В Самарской области спорщицу наказали рублем за непристойности в суде
Места в шесть новых детских садов в Самаре распределят в два этапа
В Волжском районе неподалеку от дач нашли нелегальную свалку мусора
Подделывают духи, часы и кепки: в Самарской области завели еще 10 уголовных дел за контрафакт