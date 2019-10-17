Подделывают духи, часы и кепки: в Самарской области завели еще 10 уголовных дел за контрафакт

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-17T08:51:23+03:00

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Самарские таможенники продолжают искать и находить контрафакт среди ввозимого на территорию РФ товара. С начала этого года они выявили уже 38 тысяч единиц товаров с признаками подделки. Сумма ущерба правообладателям составила более 343 млн рублей.

- Среди товаров с признаками контрафакта преобладают кроссовки, кепки, сумки, рюкзаки, одежда, часы, автозапчасти, парфюмерные изделия, незаконно маркированные такими товарными знаками, как Yves Seint Laurent, Dior, Chanel, Adidas, Nike, Calvin Klein, Tom Ford, Vercace, Puma, Hyundai, Honda, и другими, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Только в сентябре по фактам подделки изделий известных брендов было возбуждено 10 уголовных дел, а за с начала 2019 года — 32 дела. Отметим, что за незаконное использование чужих товарных знаков предусмотрен штраф или до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU