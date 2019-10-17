2019-10-17T09:14:54+03:00
Общество

В Волжском районе неподалеку от дач нашли нелегальную свалку мусора

Кто-то захламил отходами часть участка площадью 53,5 тысячи кв.м
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: управление Россельхознадзора по Самарской областиФото: управление Россельхознадзора по Самарской области
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В Самарской области нашли еще одну нелегальную свалку. Она расположилась на территории участка площадью 53,5 тысячи квадратных метров возле СТД «Надежда» в Волжском районе.

- С жалобой на данный участок обратились собственники дачных участков СТД «Надежда». Специалисты отдела земельного надзора выехали на место и выяснили, что часть земельного участка захламлена отходами производства и потребления, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

В ведомстве отмечают, что по данному факту будет проведена проверка. Ее устроят в отношении собственника земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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