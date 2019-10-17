2019-10-17T10:18:15+03:00
Общество

В Самарской области спорщицу наказали рублем за непристойности в суде

Женщина поругалась с другой посетительницей и обругала ее матом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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Жительнице Самарской области придется заплатить за непристойное поведение в суде. Женщина поругалась там с одной из посетительниц и, не сдержавшись, обматерила ее.

- Жительница Безенчукского района, находясь в холле первого этажа районного суда, вступила в спор с другой посетительницей. Вскоре перепалка переросла в настоящий конфликт, в ходе которого женщина начала громко выкрикивать нецензурные фразы в адрес своей оппонентки, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Попытки успокоить словоохотливую женщину не увенчались успехом, поэтому приставам пришлось составить на нее протокол. Теперь ей придется оплатить штраф в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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