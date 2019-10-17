В Самарской области спорщицу наказали рублем за непристойности в суде
Жительнице Самарской области придется заплатить за непристойное поведение в суде. Женщина поругалась там с одной из посетительниц и, не сдержавшись, обматерила ее.
- Жительница Безенчукского района, находясь в холле первого этажа районного суда, вступила в спор с другой посетительницей. Вскоре перепалка переросла в настоящий конфликт, в ходе которого женщина начала громко выкрикивать нецензурные фразы в адрес своей оппонентки, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Попытки успокоить словоохотливую женщину не увенчались успехом, поэтому приставам пришлось составить на нее протокол. Теперь ей придется оплатить штраф в 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU