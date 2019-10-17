Гандболистки «Лады» обыграли «Астраханочку» 27:26

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-17T10:22:12+03:00

Изменить размер текста: A A

«Лада» обыграла «Астраханочку» в матче чемпионата России по гандболу среди женщин. Встреча проходила в Астрахани и завершилась со счетом 27:26.

- У соперника очень мощный подбор игроков задней линии, однако в первом тайме мы от них особо ничего не получили. А после перерыва не перестроились как надо, пропустив от линейных четыре гола подряд, хотя заостряли на этом внимание девчонок. Реализация тоже хромала. Мы сами много не забили. Недопустимо упускать победу, ведя за семь минут до сирены пять мячей. Но главное, что взяли в Астрахани два очка, - подвел итоги матча наставник «Лады» Алексей Алексеев. Его слова приводит пресс-служба «Лады».

Сейчас тольяттинки делят со «Ставропольем» 2-3 места, уступая лидеру – клубу «Ростов-Дон» - 2 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU